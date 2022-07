Lody z bakteriami. Prawie połowa próbek w Zachodniopomorskiem zakwestionowana

Sprawę z tego zdają sobie także inspektorzy sanepidu. Jak przyznaje Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, co roku rusza akcja badania lodów. W te wakacje inspektorzy również ruszyli w teren, by skontrolować lodziarnie.

Za dużo bakterii w lodach

- Próby pobierane były przez trzy dni, to jest od 4 do 6 lipca w ramach wyrywkowych kontroli automatów do lodów. Do kontroli typowano obiekty zlokalizowane w miejscach zwiększonej obecności turystów - przekazuje Kapłan. W sumie sprawdzono 39 obiektów, pobrano 195 próbek.