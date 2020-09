Trzy osoby staną przed sądem po katastrofie samolotu MiG-29. Zginął pilot

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie katastrofy samolotu MIG-29, który rozbił się w 2018 roku pod Pasłękiem (Warmińsko-Mazurskie). Pilot katapultował się, ale nie przeżył wypadku. Przed sądem stanie trzech byłych pracowników Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy, którzy mają być odpowiedzialni za wadliwe pierścienie zamontowane w fotelach katapultowych w samolotach. Wątek dotyczący samej katastrofy został jednak umorzony. Śledztwa w sprawie dwóch katastrof samolotów MIG na Mazowszu zostały przedłużone do grudnia.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. W katastrofie samolotu MIG-29 zginął pilot z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku – kpt. Krzysztof Sobański. Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Do katastrofy myśliwca doszło podczas rutynowych nocnych lotów szkoleniowych w nocy z 5 na 6 lipca 2018 roku w Sakówku pod Pasłękiem w województwie warmińsko-mazurskim. Przed katastrofą pilot zgłaszał problemy techniczne. Od dowództwa dostał polecenie, aby się katapultować. Kapitan Sobański katapultował się z samolotu, ale nie zdołał oddzielić się od fotela i runął z nim na pole uprawne w Sakówku. Jego spadochron nie otworzył się. Ciało pilota znaleziono około 200 metrów od wraku samolotu.