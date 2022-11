Pirat drogowy z S7. Policja wysłała do sądu wniosek o ukaranie kierowcy

Policja z Olsztyna wysłała do sądu wniosek o ukaranie kierowcy, który - jak pokazało nagranie wideorejestratora innego pojazdu - zajechał drogę rodzinie z czteroletnim dzieckiem. W wyniku zdarzenia samochód poszkodowanych wypadł na pobocze i uderzył w bariery. Cudem nikt nie zginął. 33-latek usłyszał zarzuty, nie przyznaje się do winy.

Policja z Olsztyna (województwo warmińsko-mazurskie) skierowała do sądu wniosek o ukaranie kierowcy, który w sierpniu na drodze S7, poprzez niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, miał przyczynić się do tego, że seat z trzyosobową rodziną uderzył w barierki. O zakończeniu postępowania w tej sprawie poinformował media w poniedziałek młodszy aspirant Andrzej Jurkun z olsztyńskiej komendy.

Przesłuchany w charakterze obwinionego 33-letni mieszkaniec Olsztyna nie przyznał się do stawianych zarzutów.

Grozi mu grzywna do 30 tysięcy

Kodeks wykroczeń przewiduje w takim przypadku karę grzywny w wysokości do 30 tys. zł. Ponadto sąd może podjąć decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Jak zastrzega policja, należy także pamiętać, że na każdym etapie prowadzonego postępowania kwalifikacja czynu może ulec zmianie.

Jak zaznaczył policjant, ustalenie i dotarcie do świadków zdarzenia oraz dowodów w tej sprawie "nie było łatwe i wymagało czasu". Według niego, w trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze z komisariatu w Olsztynku przesłuchali świadków mieszkających w różnych częściach kraju. Zabezpieczyli nagrania z wideorejestratorów od innych uczestników ruchu drogowego oraz nagrania z kamer GDDKiA .

Krzyczał "gońcie go, błagam"

Do zdarzenia doszło 6 sierpnia około godz. 11.55 na trasie S7 w kierunku Warszawy, około 10 kilometrów od Olsztynka. Jak w mediach społecznościowych opisał później pan Sergiusz, poszkodowany w zdarzeniu, jechał on wraz z żoną i czteroletnim synem. Podczas wyprzedzania do jego zderzaka "przykleił się" volkswagen.