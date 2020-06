Zaginął w lesie, był z nim jego wierny pies. Dzięki Filipowi udało się po trzech dniach znaleźć staruszka

Mieszkaniec Rytla wyszedł z domu w czwartek. Był z nim pies Filip. Zaginęli w lesie. Gdy wszyscy powoli już tracili nadzieję, nadszedł - dzięki szczekaniu Filipa - szczęśliwy finał, który jeden z policjantów przypłacił ugryzieniem. Pies bronił bowiem swojego pana, ale w końcu pozwolił do niego podejść.

W miniony czwartek (18 czerwca) policjanci z Czerska (Pomorze) zostali poinformowani o zaginięciu 83-letniego mieszkańca Rytla. Mężczyzna cierpi na zaniki pamięci i choruje na serce, dlatego najbliżsi byli bardzo zaniepokojeni, gdy nie wrócił do domu i nie nawiązał z nikim kontaktu.

Szukali z ziemi, z wody i z powietrza

- Teren w kierunku Zapędowa, Karolewa, Fojutowa i Żukowa, który znajduje się w obrębie rzeki i kanału, pomimo że jest bardzo trudny, został przez mundurowych dokładnie przeczesany. Następnego dnia zakres poszukiwań został poszerzony. Policjanci sprawdzali rejon po drugiej stronie drogi krajowej nr 22 od miejscowości Mylof, aż do Modrzejewa – opowiada sierż. sztab. Przytarska.

Po szyję w bagnie

- Rzeczywiście okazało się, że 83-latek ugrzązł w mokradłach. Był zatopiony w wodzie prawie po samą szyję i wołał o pomoc – mówi policjantka. Tuż obok mężczyzny siedział jego wierny pies Filip, którego szczekanie zwróciło uwagę mieszkańców okolicy. Jak podkreśla Przytarska, obaj musieli dojść w to miejsce, pokonując kilkanaście kilometrów okrężną drogą.

Zanim jednak wszyscy mogli odetchnąć z ulgą, staruszka trzeba było wyciągnąć z mokradła. – Dotarcie do mężczyzny, który znajdował się około 200 metrów od brzegu bagna, było bardzo utrudnione i wymagało użycia specjalistycznego sprzętu. Policjant z Czerska, który ruszył na ratunek, dodatkowo miał utrudnione zadanie, bo 83-latka cały czas bronił wierny pies Filip, który nie chciał dopuścić policjanta do swojego pana i gryzł – relacjonuje policjantka.

Policjant, który pierwszy dotarł do 83-latka, starał się uspokoić zarówno zziębniętego i zmęczonego mężczyznę, jak i czworonoga. W końcu udało się, pies pozwolił zbliżyć się do swojego pana i wyciągnąć go z trzęsawiska w asyście strażaków.