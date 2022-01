Ryszard Brejza, ojciec senatora KO, otrzymał wezwanie do prokuratury. "Ma usłyszeć zarzut"

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, ojciec senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, otrzymał wezwanie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w charakterze podejrzanego. W rozmowie z TVN24 mówił, że to pokłosie pozwu jego syna przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak informuje prokuratura, prezydent Inowrocławia ma usłyszeć zarzut w sprawie, którą kilka lat temu - po jednej z przeprowadzonych w urzędzie kontroli - sam zgłosił.

W poniedziałek senator KO Krzysztof Brejza oświadczył, że pozywa prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego za insynuacje łączące go z jakimkolwiek przestępstwem. Senator Brejza mówił też o "odwecie ze strony służb PiS". - Rano przyjechali panowie do mojego taty i poinformowali go, że jest wezwany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w charakterze podejrzanego. Ja traktuję to oczywiście jako odwet, zemstę za to, że wczoraj zapowiedzieliśmy pozew wobec Kaczyńskiego, ale także zemstę za ujawnienie całej tej niegodziwości, tego szeregu przestępstw związanych z nielegalną inwigilacją opozycji - powiedział.