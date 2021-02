Demolowała autem stację benzynową, policjanci sięgnęli po broń. "To przypominało sceny z Dzikiego Zachodu"

Kierująca srebrnym bmw kobieta zdemolowała w sobotę stację benzynową. Wjechała samochodem w budynek, była bliska potrącenia policjanta. Funkcjonariusze oddali strzały, ale nie udało im się zatrzymać kobiety. Akcję policji komentowali eksperci. - Dużo chaosu, raczej brak profesjonalizmu. To cud, że nikomu nic się nie stało - mówił były rzecznik Komendanta Głównego Policji Dariusz Nowak. Natomiast Maciej Karczyński, były były rzecznik ABW, stwierdził, że byłby bardzo "ostrożny w ocenie i wyśmiewaniu policjantów".

"Strzelaj w opony!", "nie strzelaj, trafisz w dystrybutor" – krzyczeli do policjantów zszokowani świadkowie niebezpiecznego zachowania kobiety w bmw na stacji paliw w Rymaniu na Pomorzu Zachodnim. Sobotnie wydarzenia nagrał jeden z nich.

Kobieta zachowywała się zupełnie nieprzewidywalnie i dwukrotnie wjechała w budynek sklepu stacji. Nie reagowała na wezwania funkcjonariuszy, a swoimi manewrami zagrażała wszystkim wokół.

Zgłosiła się na policję

Policjanci usiłowali dostać się do auta, wybijając szybę w samochodzie, ale to się nie udało. Gdy kobieta znów ruszyła z piskiem opon, oddali kilka strzałów w kierunku auta. Wtedy kierująca uciekła z miejsca zdarzenia.

Oddanie strzałów przez funkcjonariuszy potwierdziła sierżant Karolina Seemann z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. – Kierująca pojazdem po chwili sama zgłosiła się na komisariat w Koszalinie. Badanie alkomatem na miejscu wykazało, że była trzeźwa. Została zatrzymana oraz została jej pobrana krew do dalszych badań – przekazała nam policjantka.

Policja komentuje akcję na stacji benzynowej w Rymaniu 28.02 | Kierująca srebrnym bmw kobieta została zatrzymana po tym, jak zdemolowała stację benzynową. Wjechała samochodem w budynek, była bliska potrącenia policjanta. Funkcjonariusze oddali strzały. tvn24

- Byliśmy wezwani około północy na tę stację benzynową. Wezwała nas obsługa stacji, która była zaniepokojona zachowaniem kobiety. Miała zachować się agresywnie i irracjonalnie – powiedziała podinsp. Alicja Śledziona, rzeczniczka prasowa zachodniopomorskiej policji.

"Zobaczyliśmy, że szyby się sypią"

Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia i próbują ustalić powody zachowania kierującej bmw. Nikt w trakcie "wyczynów" zatrzymanej nie ucierpiał.

Świadkowie, którzy widzieli całe zdarzenie, opisywali sceny na stacji paliw jako chaotyczne. - Huk słyszeliśmy straszny. Dobiegliśmy do okna i zobaczyliśmy, że szyby się sypią. Auto wjechało do sklepu, później wycofała ta pani. Oni tam strzelali, krzyczeli. Widziałam, jak pan chciał jej wybić szybę, ale nie pękła i pani wycofała i odjechała - opowiadała jedna z kobiet.

Osoby, z którymi rozmawialiśmy, krytykowały działania policjantów, których nazywali "bezradnymi". - Nie wiedzieli co robić. Mieli zabić tę kobietę? - pytała retorycznie pani Zofia, mieszkanka okolicy. Podinsp. Śledziona zaapelowała, by powstrzymać się przed szybką i pochopną oceną postępowania policjantów. - Nasz wydział kontroli bada to czy zachowali się adekwatnie - zapewniła.

"Policjanci podejmowali w ułamku sekund najważniejsze decyzje w swoim życiu"

Akcję funkcjonariuszy komentowali w TVN24 także eksperci. Maciej Karczyński, były policjant i były rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przyznał, że byłby bardzo "ostrożny w ocenie i wyśmiewaniu policjantów".

- Jednakże na pewno nie wygląda to dobrze. Na pewno z tego trzeba wyciągnąć wnioski, ponieważ faktycznie doszło do realnego zagrożenia zarówno dla policjantów, jak i innych osób. Być może byli to niedoświadczeni policjanci, ale sam nie wiem, jak bym się zachował, kiedy musiałbym oddawać strzały - mówił.

Zwracał uwagę, że "policjant, który używa broni musi naprawdę w ułamku sekund ocenić sytuację". - Oceniając to nagranie, możemy podać w wątpliwość skuteczność działań tych policjantów. Faktycznie nie wygląda to dobrze. Z drugiej strony proszę pamiętać, że ci policjanci podejmowali w ułamku sekund najważniejsze decyzje w swoim życiu. Kto wie, co by było, gdyby zastrzelili tę kobietę, albo postrzelili kogoś z boku, albo doprowadzili do wybuchu stacji benzynowej - kontynuował były rzecznik ABW. Według niego, "być może lepszym rozwiązaniem było to, żeby ta kobieta nawet uciekła, niż ktoś z boku miałby zginąć".

Eksperci o działaniach policji podczas akcji na stacji benzynowej w Rymaniu TVN24, FB.COM/STOJĄ STARGARD!

"Strzał w takiej sytuacji jest ogromnym zagrożeniem dla ludzi"

Były policjant i były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Dariusz Nowak ocenił zaś, że "trochę to przypominało sceny z Dzikiego Zachodu". - Dużo chaosu, raczej brak profesjonalizmu. To cud, że nikomu nic się nie stało, bo gdyby się coś stało – a to było bardzo prawdopodobne – to policjanci byliby w niewesołej sytuacji - mówił.

Jego zdaniem "strzelać w takiej sytuacji nie można, bo to może zagrozić po prosty innym osobom". - To jest otwarta stacja benzynowa, gdzie cały czas podjeżdżają ludzie, gdzie tankują paliwo, gdzie są dystrybutory z paliwem, zbiorniki. Strzał w takiej sytuacji jest ogromnym zagrożeniem dla ludzi - dodał.

Według Nowaka "być może trzeba było zastosować inną metodę". - Być bardziej zdecydowanym, gdy ona wjechała do stacji benzynowej, wybijając drzwi. Być może zastawić ją radiowozem - wskazywał.

Autor:eŁKa, akr//ec/b

Źródło: TVN24 Szczecin, TVN24