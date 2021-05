Zdemolowała autem stację benzynową na oczach patrolu. Policjanci ukarani

Analiza pomoże szkolić policjantów

To jednak nie uchroni obu policjantów, jak napisała rzeczniczka, przed "konsekwencjami dyscyplinarnymi", bo podczas postępowania wyszło na jaw, że zawiodła komunikacja wewnętrzna patrolu z dyżurnym jednostki oraz wadliwie wykonano zapis na temat interwencji w notatniku służbowym. Jakie to będą konsekwencje? Nagana - czyli najniższy możliwy wymiar kary.

Do sytuacji doszło 29 lutego przed północą na stacji benzynowej w Rymaniu . - Wezwała nas obsługa stacji, która była zaniepokojona zachowaniem kobiety. Miała być agresywna i irracjonalna – relacjonowała nam wówczas Śledziona.

Sama się zgłosiła

Gdy policjanci oddali w kierunku pojazdu trzy strzały, 37-latka z piskiem opon odjechała z miejsca zdarzenia. Po przejechaniu ponad 50 kilometrów zgłosiła się na komisariat w Koszalinie. Tam została zatrzymana i następnego dnia przewieziono ją do Kołobrzegu, gdzie prowadzone jest śledztwo w sprawie zajścia na stacji.

Zdarzenie na stacji nagrał jeden ze świadków. Słychać na nim wulgaryzmy, a także krzyki świadków. Niektórzy krzyczeli do policjantów, by strzelali w opony pojazdu, inni zwracali uwagę na to, że strzelają w kierunku dystrybutora.