Rymań. Karetka utknęła pod przewróconym drzewem

Rosja grozi Ukrainie i Zachodowi. Na kwestię konfliktu Amerykanie mogą spojrzeć, biorąc pod uwagę trzy modele postępowania: kompromis, wojnę i skłonienie Rosjan do wycofania się - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski. Powiedział, że "scenariusz czechosłowacki" z 1938 roku nie jest możliwy, za to "wojna jest możliwa". Dodał, że Waszyngton "prowadzi bezprecedensową kampanię publiczną, utrudniając Rosji stworzenie pretekstu do ataku na Ukrainę".