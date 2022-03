Rybina. Zignorowała czerwone światło, przełamała zapory i wjechała na zwodzony most, który właśnie się podnosił. Nagranie

czytaj dalej

20 posiadłości na całym świecie, 700 samochodów, 60 samolotów i helikopterów - to tylko część majątku Władimira Putina według magazynu "Fortune". Niektórzy twierdzą, że jego fortuna może sięgać nawet 200 miliardów dolarów, czyniąc go jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Ale to tylko szacunki. Odpowiedzi na pytania o majątek Putina od lat szukają największe agencje informacyjne. Materiał TVN24 BiS.