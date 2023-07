Zapaliła się słoma, chmurę dymu było widać z kilku kilometrów. "Pewnie to jeszcze trochę potrwa"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 10 lipca, około godziny 8 rano. Służba dyżurna Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymała zgłoszenie o pożarze sterty balotów słomy.

Strażaków wspierają rolnicy

- Z pobliskiego cieku wodnego strażacy zbudowali stanowisko wodne do poboru wody wykorzystywanej do celów gaśniczych. Środek gaśniczy podawany jest z działek wodno-pianowych oraz prądownic wodnych - relacjonowali strażacy.

Trwa dogaszanie. "Żmudna praca"

Brygadier Jarosław Skalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, powiedział nam we wtorek przed południem, że cały czas trwa dogaszanie pożaru. Na miejscu pracują trzy zastępy OSP. - Pewnie to jeszcze trochę potrwa. Działania są o tyle trudne, że przy odrzuceniu jednego materiału, kolejny się zapala. To żmudna, strażacka praca - wyjaśnił.