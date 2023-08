Znalazł niewybuch, ale zapomniał gdzie. Do akcji wkroczyła Luna

czytaj dalej

Jesteśmy otwarci i zawsze będę mówił, że liczę na korzystne spotkania, na coś, co będzie dla nas wszystkich in plus - powiedział w "Faktach po Faktach" szef WOŚP Jerzy Owsiak, pytany o nadzieje na relacje z resortem zdrowia pod nowym kierownictwem. Po dymisji Adama Niedzielskiego szefową MZ ma zostać posłanka PiS i lekarka Katarzyna Sójka. - Pani minister nam może pomóc i pochylić się nad sepsą, z którą możemy wygrać - ocenił Owsiak.