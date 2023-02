Zabójstwo na terenie ogródków działkowych. Zatrzymali podejrzanego, znaleźli też siekierę

czytaj dalej

Rosjanie mają źródła informacji i mogą oceniać sytuację po swojemu, a jednak cały czas idą tym torem, który wyznacza propaganda, wyznacza władza - mówił w "Faktach po Faktach" Michał Kacewicz z Biełsatu, komentując stosunek społeczeństwa rosyjskiego do wojny w Ukrainie. Jak dodał, "tu jest wiele cech zbieżnych z tym, co się działo tuż przed II wojną światową z Niemcami". Korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha ocenił, że "nie można liczyć na to, że rosyjskie społeczeństwo w tym momencie wybuchnie, że zacznie protestować". - Elita jest zastraszona i doskonale rozumie, że w tym momencie bardzo łatwo trafić do więzienia, zginąć, zniknąć z tego świata - zaznaczył.