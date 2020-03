Zabito kobietę w ciąży na Pomorzu. "Ustaliliśmy podejrzanego"

Rodzice znaleźli ciało 37-latki, która była w ciąży. Policja ustaliła podejrzanego i poszukuje go. Prokuratura informuje, że jest gotowa wydać za nim list gończy z publikacją danych osobowych.

Skierowano także wniosek o tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego w Wejherowie. - Czekamy na decyzję sądu w sprawie aresztowania. Jeśli ta zapadnie, prokurator wyda list gończy za podejrzanym - zapowiedział Duszyński.

Martwą 37-letnią kobietę w ciąży znaleźli jej rodzice we wtorek. Policja ustaliła rzekomego sprawcę, ale do tej pory nie udało się go zatrzymać.