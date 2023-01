Rozpędzona ciężarówka wbiła się w ścianę budynku. W domu były dwie osoby

Zima powróciła

W woj. warmińsko-mazurskim miejscami intensywnie pada śnieg. Dyżurna GDDKiA Monika Braham poinformowała PAP, że błoto pośniegowe występuje m.in. na trasie Giżycko-Ełk, od Rucianego-Nidy do granicy województwa, od Zgniłochy do Jedwabna jest lokalna śliskość, na trasie Warszawa-Gdańsk ślisko może być od wsi Załuski do granicy regionu, błoto i ślisko może być od Giżycka do granicy województwa na trasie nr 63.