Wyruszyli trasą S7 rowerami z Warszawy nad morze. Wycieczkę nastolatków przerwali policjanci

Młodzi mężczyźni postanowili pojechać rowerami z Warszawy do Władysławowa (województwo pomorskie). Niestety, wybrali drogę ekspresową S7, którą rowerami nie można się poruszać. Uzmysłowili im to policjanci.

Funkcjonariusze zatrzymali czterech młodych mężczyzn na wysokości Węzła Powierż. – Tłumaczyli, że wybrali się rowerami z Warszawy do Władysławowa – opowiada Pepłowska. Wszyscy mają po 18 lat i pochodzą z Warszawy i Piaseczna.

- Pamiętajmy, że drogi ekspresowe to drogi o ograniczonej dostępności. Oznacza to, że po tego typu drodze nie mogą poruszać się piesi, rowerzyści, motorowerzyści czy kierowcy pojazdów zaprzęgowych. Wjazd na drogę pojazdem, dla ruchu którego droga ta nie jest przystosowana to wykroczenie. Za złamanie tego przepisu grozi mandat karny – przypomina policjantka.