Rosjanin podejrzany o szpiegostwo w Polsce. Trafił do aresztu

W niedzielę Ukraińcy zestrzelili w obwodzie charkowskim rosyjskiego drona. Jak podał we wtorek dziennik "The Times", użyli do tego brytyjskiego lekkiego pocisku wielozadaniowego Martlet. Londyn ani razu nie przekazał oficjalnie informacji o tym, że takie pociski zostały przekazane Ukrainie.