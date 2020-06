Nie zatrzymała się do kontroli, chwilę później straciła panowanie nad autem i doszło do wypadku

Kobieta kierująca hondą nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Chwilę później zderzyła się z dwoma samochodami. W wypadku rannych zostało pięć osób. Jak ustalili policjanci, 22-latka miała trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin (woj. pomorskie). Jak ustalili policjanci, do zderzenia trzech samochodów doprowadziła kobieta, która wcześniej nie zatrzymała się do kontroli drogowej.