Nagle zauważyła, że wprost na nią jedzie auto. Miała sekundy na reakcję. Nagranie udostępnia "ku przestrodze"

Każdy ma do kogo wracać

Zabrać głos i wysłać nagranie do lokalnej "Gazety Lidzbarskiej" zdecydowała się z dwóch powodów. Z jednej strony ku przestrodze, by drogowi piraci zobaczyli, jak wygląda wypadek od strony ofiar. - Ktoś jedzie prawidłowo i poprawnie, chce szczęśliwy wrócić do domu, a ktoś inny powoduje takie sytuacje. Każdy z nas ma do kogo i czego wracać. Ma po co żyć – apeluje kobieta.