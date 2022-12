Rodzice adopcyjni oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi

Rodzice adopcyjni mieli znęcać się fizycznie i psychicznie nad dwójką dzieci w wieku 7 i 9 lat, mieszkających u nich w domu na Kaszubach. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w Kartuzach. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia.

Prokurator zarzucił rodzicom znęcanie się fizyczne i psychiczne nad nieporadnymi ze względu na wiek dziećmi. Mieli oni stosować kary cielesne w postaci bicia pięścią, dłonią, jak również innymi przedmiotami w różne części ciała, przywiązywanie do krzesła oraz zamykanie w piwnicy w niewielkiej komórce. Opiekunowie mieli też straszyć chłopca i dziewczynkę powrotem do domu dziecka, używać wobec nich obelżywych słów i krzyczeć bez powodu, a nawet ograniczać im dostęp do jedzenia. Do wymienionych zachowań miało dochodzić od czerwca 2021 roku do marca 2022 roku.