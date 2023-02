Dryfowali w łodzi z uszkodzonym silnikiem, wezwali pomoc. Policja sprawdza, co tam robili

czytaj dalej

Obficie padający śnieg w niedzielę odciął Dalmację od świata. W poniedziałek rano drogi prowadzące do tego położonego nad Morzem Adriatyckim regionu Chorwacji wciąż były nieprzejezdne - przekazał dziennik "Slobodna Dalmacija". Reporter 24, pan Włodek, od niedzieli próbuje wrócić do Polski. - Spędziliśmy noc w samochodzie. Dzisiaj wróciliśmy do tego samego punktu, ale autostrada nadal jest zamknięta - opowiadał w rozmowie z redakcją Kontaktu 24.