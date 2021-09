Zamykają ośrodek wychowawczy w Renicach. Przez lata miało dochodzić tam do przemocy

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty poinformowało, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach zostanie zamknięty. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ośrodku przez lata miało dochodzić do przemocy. Sprawę bada prokuratura.

Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, przekazał nam, że - zapowiadana na poniedziałek - kontrola w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach nie odbędzie się. Zamknięcie ośrodka zleciło Ministerstwo Edukacji i Nauki argumentując to tym, że kurator wyczerpał wszystkie możliwości kontroli nad placówką.

- Taka decyzja brana była pod uwagę od dawna. To dobra decyzja - powiedział nam Sołtysiak.

Prokuratura sprawdza, czy bili

O śledztwie w sprawie przemocy, do której miało dochodzić w ośrodku informowaliśmy w piątek, 3 września. Wcześniej sytuację w MOW w Renicach pod Myśliborzem opisała "Wirtualna Polska". Nad podopiecznymi ośrodka - jak ustalili dziennikarze - znęcać mieli się nie tylko inni podopieczni, ale także niektórzy wychowawcy.

Jak powiedziała prok. Macugowska-Kyszka, myśliborska prokuratura zdecydowała o podjęciu sprawy i "kontynuowaniu czynności procesowych". - Sprawa ta została zbadana na szczeblu tutejszej prokuratury i została przez nią przyjęta do prowadzenia – znajduje się więc aktualnie w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie - powiedziała rzeczniczka.

Wrócą do umorzonych spraw

Wicedyrektor ośrodka nie chciał rozmawiać z reporterką TVN24 przed kamerą. Przyznał jednak, że doszło do takiej sytuacji, że 16-latek złamał kręgosłup podczas próby ucieczki. Dodał jednak, że nie wie, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Zapewnił też, że w ośrodku nie dochodzi do przemocy.