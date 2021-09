W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym miało dochodzić do przemocy. Zlecono kontrolę

Szczecińska prokuratura bada sprawy dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach (Zachodniopomorskie). Przez lata miało tam dochodzić do przemocy. Kontrolę w placówce zlecił między innymi minister edukacji Przemysław Czarnek.

Sytuację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach pod Myśliborzem opisała "Wirtualna Polska". Jak przekazali dziennikarze, przez lata miało tam dochodzić do przemocy. Nad podopiecznymi znęcać mieli się nie tylko inni podopieczni MOW, ale także niektórzy wychowawcy.

- Sprawa ta została zbadana na szczeblu tutejszej prokuratury i została przez nią przyjęta do prowadzenia – znajduje się więc aktualnie w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie – powiedziała rzeczniczka.

Dyrektor: w ośrodku nie dochodzi do przemocy

Wicedyrektor ośrodka nie chciał rozmawiać z reporterką TVN24 przed kamerą. Przyznał jednak, że doszło do takiej sytuacji, że 16-latek złamał kręgosłup podczas próby ucieczki. Dodał jednak, że nie wie, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Zapewnił też, że w ośrodku nie dochodzi do przemocy