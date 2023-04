Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy i Toruniu. Najlepsze licea i technika

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie bardzo trudna - zarówno dla uczniów, jak i placówek dydaktycznych. Do liceów, techników i szkół branżowych we wrześniu 2023 znów przyjdzie 1,5 rocznika. Bydgoskie i toruńskie szkoły robią co w ich mocy, aby przygotować się na przyjęcie nadprogramowej liczby uczniów.

Dla obecnych uczniów klas ósmych szkół podstawowych zbliża się czas trudnego wyboru, który dla wielu z nich może mieć kolosalny wpływ na przebieg przyszłej kariery zawodowej. Już wkrótce zadecydują, do których szkół średnich złożą podanie o przyjęcie. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będzie ekstremalnie trudna, bo do liceów, techników i szkół branżowych we wrześniu znów trafi 1,5 rocznika. To efekt obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Do szkół średnich będzie teraz zdawał rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat. Oprócz tego dojdzie pół rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczął pierwszy rocznik po reformie wieku szkolnego. Były to dzieci urodzone w 2007 roku, które zaczęły naukę jako siedmiolatki i część rocznika sześciolatków - urodzonych od stycznia do czerwca 2008 roku. Na to nałożyła się reforma likwidująca gimnazja.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy i Toruniu w roku 2023

W Bydgoszczy szacuje się, że w naborze do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto na rok szkolny 2023/2024 weźmie udział około 6000 absolwentów szkoły podstawowej, a ostatecznie potwierdzi wolę lub rozpocznie naukę około 5500 z nich. - Część osób, zwłaszcza spoza Bydgoszczy, bierze udział równocześnie w rekrutacji do szkoły w Bydgoszczy, jak i do innej szkoły prowadzonej przez np. powiat bądź inny organ i dopiero potem podejmuje ostateczną decyzję o wyborze placówki - poinformowała Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy. Dodała, że problemy z pozyskaniem nauczycieli już są odczuwalne i prawdopodobnie ten trend się nie zmieni. Miasto, by zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych, zwiększyło limity liczebności oddziałów. - Tam, gdzie to możliwe, adaptowane są pomieszczenia do pełnienia funkcji sal dydaktycznych. Wydłużony zostanie również czas pracy szkół - przyznała Stachowiak.

Rok temu w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy wzięło udział około 6000 osób, a 1 września 2022 roku naukę w oddziałach klasy I szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz rozpoczęło 5228 uczniów. - Jednym z problemów było właściwe oszacowanie liczby uczniów spoza gminy i powiatu, którzy wezmą udział w rekrutacji. Przewidując zwiększone zainteresowanie rozpoczęciem nauki w szkołach ponadpodstawowych, przygotowano ofertę z większą liczbą oddziałów klas pierwszych (w porównaniu do lat ubiegłych), zwiększono limity uczniów w klasach, doposażono placówki w niezbędny brakujący sprzęt, np. do zaadaptowanych pomieszczeń - podkreśliła rzeczniczka prasowa.

Rekrutacja do szkół średnich w Toruniu:

Z kolei w Toruniu, w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto zaplanowano w: - liceach ogólnokształcących - 2 128 miejsc w 63 oddziałach, - technikach - 1 140 miejsc w 38 oddziałach, - szkołach branżowych I stopnia - 270 miejsc w 9 oddziałach. - Łącznie 3 538 miejsc i 110 oddziałów. Dane nie uwzględniają szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. W roku szkolnym 2022/2023 do 104 oddziałów klas ósmych w szkołach podstawowych uczęszcza łącznie 2403 uczniów i uczennic (w roku szkolnym 2021/2022: 102 oddziały, 2232 uczennic i uczniów) - To oni wraz z kandydatami spoza Torunia będą ubiegać się o przyjęcie do przyszłorocznych klas I szkół ponadpodstawowych. Trudno powiedzieć, ilu kandydatów spoza Torunia będzie ubiegało się o przyjęcie do szkół GMT. Przygotowanych miejsc jest zdecydowanie więcej niż kandydatów z Torunia - przekazała Malwina Jeżewska, rzeczniczka prasowa prezydenta Torunia.

Egzamin ósmoklasisty i wybór szkoły. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2023 roku

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin, do którego przystępują uczniowie podczas swojej ścieżki edukacyjnej. Jest podsumowaniem wiedzy zdobytej w szkole podstawowej, i choć nie da się go nie zdać, jego wynik istotnie wpływa na to, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się w dniach 23-25 maja. Każda z jego części wystartuje o godzinie 9. Uczniowie będą mieli: ■ 2 godziny zegarowe na rozwiązanie części z języka polskiego, ■ 100 minut na część matematyczną ■ oraz 1,5 godziny na napisanie egzaminu z wybranego języka nowożytnego.

Na uczniów, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w maju, terminy dodatkowe przewidziano w dniach 12-14 czerwca.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które zostaną ogłoszone 6 lipca, uczeń musi zdecydować o wyborze konkretnej placówki i uzupełnić złożony wcześniej wniosek o świadectwo i wynik egzaminu.

Jak liczyć punkty do szkoły średniej po egzaminie ósmoklasisty?

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych to 200. Połowę z nich uczeń ma szansę zdobyć za dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, a drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową (np. wolontariat).

Punkty za egzamin ósmoklasisty przeliczamy, mnożąc jego wynik procentowy przez 0,35 w przypadku części polonistycznej i matematycznej oraz przez 0,3 w przypadku egzaminu z części językowej.

Za co dodatkowe punkty dla ósmoklasisty:

Równie ważne są punkty za wyniki na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (ustala je konkretna szkoła, do której uczeń zgłasza chęć przyjęcia). W zależności od otrzymanych ocen, ósmoklasista za każdą z nich może otrzymać od 2 do 18 punktów.

Dodatkowe punkty można dostać także za:

► świadectwo z paskiem (7 punktów),

► udział w szkolnym wolontariacie (3 punkty),

► bądź szczególne osiągnięcia, np. zdobycie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych (maksymalnie 18 punktów, jednorazowo od 2 do 10 punktów).

Rekrutacja 2023 do szkół ponadpodstawowych - ważne terminy, harmonogram

■ 15 maja - rozpoczyna się tegoroczna rekrutacja do szkół średnich.

■ Do 20 czerwca do godziny 15 każdy aplikujący będzie miał czas na złożenie wniosku (lub jego zmianę) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

■ Później, bo do 12 lipca, otrzyma dodatkowe 2,5 tygodnia na uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoty podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

■ Od 12 do 18 lipca komisje rekrutacyjne będą weryfikować dostarczone przez aplikujących wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

■ Dzień później, 19 lipca, do godz. 15 do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

■ Do 26 lipca przyszli uczniowie mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia do danych szkół.

■ 27 lipca komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także informacje o ewentualnych wolnych miejscach.

Najlepsze licea w Bydgoszczy i Toruniu w 2023 r. Ranking szkół

Ranking najlepszych szkół średnich i techników już od 25 lat publikuje miesięcznik "Perspektywy". W tegorocznej edycji przeanalizowano osiągnięcia uczniów z 1360 liceów, by wybrać 1000 tych najlepszych. Wśród nich znalazło się 13 placówek z Bydgoszczy i 7 z Torunia.

Szkoły ponadpodstawowe zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Przenalizowano sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W pierwszej setce rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 znalazły się dwa toruńskie i jedno bydgoskie liceum. Są wśród nich:

■ Uniwersyteckie LO w Toruniu, które uplasowało się na 4. miejscu krajowego i 1. wojewódzkiego rankingu, powstało w 1998 roku. Było wtedy pierwszą w kraju szkołą dla uczniów wybitnie uzdolnionych, placówką o charakterze eksperymentalnym. Skupia najzdolniejszych młodych ludzi nie tylko z regionu, ale i z bardzo odległych zakątków kraju. Uczniowie ciągną do Torunia, bo wiedzą, że po maturze w toruńskim liceum drzwi wyższych uczelni będą stały przed nimi otworem. W roku szkolnym 2023/2024 prowadzi nabór do klasy biznesowej, matematyczno-informatyczno-fizycznej i biologiczno-chemicznej.

■ VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, które na liście krajowej znalazło się na 57. pozycji, natomiast w skali całego regionu zajęło 3 miejsce, słynie z osiągnięć swoich uczniów w wielu różnorodnych olimpiadach przedmiotowych i konkursach – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Wśród nich co roku najwięcej uczniów zdobywa laury w olimpiadach z przedmiotów ścisłych. Wielokrotnie finalistami zostawali uczniowi biorący udział w olimpiadach takich jak: olimpiada matematyczna, olimpiada informatyczna, olimpiada chemiczna, olimpiada fizyczna, olimpiada wiedzy ekonomicznej, oraz wiele innych. W roku szkolnym 2023/2024 prowadzi nabór do siedmiu klas, w tym m.in. prawno-lingwistyczna z elementami debaty oksfordzkiej czy biologiczno-chemiczna z elementami ekologii.

■ IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (87. miejsce w rankingu), „toruńska Czwórka”, ma ambicję być szkołą elitarną w najlepszym tego słowa znaczeniu. Z myślą o wszechstronnym rozwoju uczniów realizuje szereg projektów europejskich, np. Europe 4all czy warsztaty Interpress w Turynie. Stwarza swoim uczniom możliwość rozwoju w wielu dziedzinach – od matematyki, poprzez przedmioty przyrodnicze po nauki humanistyczno-społeczne i języki obce.

Najlepsze technika w Bydgoszczy i Toruniu w 2023 r. Ranking szkół

Magazyn "Perspektywy" wziął pod uwagę wyniki 1185 techników, spełniających kryteria wejścia do rankingu i wybrał z nich 500 najlepszych. Wśród kryteriów wyboru najlepszych placówek uwzględniono sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Spośród wyłonionych przez magazyn techników osiem z nich to szkoły z Bydgoszczy i dwa z Torunia. Cztery z Bydgoszczy znalazły się w pierwszej setce rankingu:

■ Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy, które na liście krajowej zajęło 6., a wojewódzkiej 1. miejsce, jest szkołą dla pragnących zdobyć atrakcyjny zawód w poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacjach. Daje pełne przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające podjęcie nauki na studiach wyższych dowolnego typu. Kształci w zawodach: technik informatyk, teleinformatyk i elektronik. Od wielu lat szkoła współpracuje z firmami: iQor Global Services Poland, Teleplan Polska, Polon-Alfa, Atos oraz Pesa.

■ Technikum Budowlane nr 3 (ZSB) w Bydgoszczy (miejsce 29.) to szkoła otwarta na wiele innowacyjnych projektów, takich jak np. Zawodowe Horyzonty 5, Bydgoskie Granty Oświatowe, ogólnopolski projekt Junkers, Projekt z klasą, Kultura bezpieczeństwa i wiele innych. Na uwagę zasługują także staże u polskich pracodawców w ramach projektu "Akcja - kwalifikacja" oraz zagraniczne wyjazdy młodzieży na staże w ramach projektu Erasmus+, dzięki któremu już setki uczniów podniosło swoje kompetencje zawodowe, językowe i kulturowe. Kształci m.in. techników budownictwa, geodetów, dekarzy czy też techników renowacji elementów architektury.

■ Technikum Ekonomiczne nr 6 w Bydgoszczy (miejsce 40) pomaga rozwijać zdolności swoich uczniów w czasie zajęć z przedmiotów zawodowych, gdzie mogą oni przygotowywać biznesplany, przymierzyć się do założenia własnej firmy, nauczyć się prowadzenia działalności gospodarczej i grać na giełdzie, sprawdzając swoje umiejętności maklerskie. Placówka kształci m.in. przyszłych techników ekonomistów i rachunkowości.

■ Technikum nr 4 w Bydgoszczy (ZSCh im. I. Łukasiewicza) (miejsce 67.) przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, chemicznych, farmaceutycznych i pokrewnych. Praktyki zawodowe odbywają się w laboratoriach analitycznych. Po ukończeniu nauki można podjąć pracę m.in. w laboratoriach przemysłowych, medycznych czy kryminalistycznych.

Oferta liceów w Bydgoszczy i Toruniu. Rekrutacja, profile klas, progi punktowe

Prócz standardowych profili, takich jak humanistyczny, biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny bądź lingwistyczny, wiele szkół pokusiło się o przygotowanie bardziej oryginalnych modeli kształcenia. W Bydgoszczy uczniowie mogą uczyć się np. w klasie humanistyczno-prawnej z elementami amerykanistyki czy turystyczno-krajoznawczej, natomiast w Toruniu - w klasie mundurowej, teatralno-dziennikarskiej, pedagogiczno-integracyjnej, prozdrowotnej czy językowo-artystycznej.

Najwyższe progi punktowe w Bydgoszczy osiągnięto w IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego, gdzie, aby dostać się do klasy dwujęzycznej, kończącej się maturą międzynarodową, należało zgromadzić minimum 189.3 pkt. "Najłatwiej" było dostać się do klasy lingwistycznej, gdzie minimalny próg wyniósł 122.35 pkt. Dla porównania, w XII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, podczas rekrutacji do klasy policyjnej próg wyniósł jedynie 90.3 pkt.

W Toruniu najwyższe progi odnotowano w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Zdając do klasy o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzonym angielskim należało uzyskać conajmniej 173.55 punkta, natomiast do pozostałych klas od 164.65 (klasa humanistyczna) do 173.4 (mat-fiz-inf). W XIII Liceum aplikujący do klasy dla trenujących piłkę nożną zdobyli minimum 30 punktów. W pozostałych klasach licealiści osiągnęli próg od 35 do 40 punktów.

Oferta techników w Bydgoszczy i Toruniu. Rekrutacja, profile klas, progi punktowe

Teleinformatyk, technik weterynarii, technik awionik, technik hodowca koni czy technik mechanik lotniczy to tylko kilka z dziesiątek zawodów, które można zdobyć, wybierając naukę w jednym z bydgoskich bądź toruńskich techników.

W Technikum Budowlanym nr 3 im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy, w zależności od obranego kierunku kształcenia, przyszli adepci musieli zgromadzić przynajmniej 96.6 pkt, by dostać się do klasy o profilu technik budownictwa, aż po 131.5 pkt, by zostać przyjętym do klasy dla przyszłych techników budownictwa ze sporządzaniem projektów z wykorzystaniem systemów CAD.

W 2022 roku wystarczyło natomiast 19.8 punkta, by dostać się do klasy dla techników automatyków sterowania ruchem kolejowym i kształcić w Technikum Mechanicznym nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. By dostać się do pozostałych klas należało zgromadzić od 22 do 129.45 pkt.

W Toruniu najwyższe progi osiągnięto w Technikum nr 5. Osoby aspirujące do zawodu programisty musiały zdobyć minimum 147.6 punkta, aby móc kształcić się w stosownej klasie. Dla porównania w Technikum nr 13 uczniowie zainteresowani zdobyciem zawodu technika reklamy musieli zdobyć minimum 21 punktów, natomiast osoby chcące uczęszczać do klasy przyszłych techników pojazdów samochodowych w Technikum nr 7 - 21.7 punkta.

Autor:ng/tok

Źródło: TVN24