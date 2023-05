Zjechał na przeciwległy pas, doprowadził do czołowego zderzenia. Nie żyje kierowca ciężarówki

czytaj dalej

Polakom trzeba powiedzieć wprost, że nie mają Trybunału Konstytucyjnego, został im przez polityków ten Trybunał ukradziony - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - Niestety, do takiej sytuacji doszliśmy w Polsce, że prawo jest traktowane w sposób bardzo instrumentalny i używane do rozwiązywania jakichś bieżących imposybilizmów prawniczych - dodał. Odniósł się w ten sposób do zmian w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnym, które chce wprowadzić PiS.