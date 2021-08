Kierowca zajechał rowerzyście drogę. "Gdybym nie wykręcił, wjechałby we mnie"

Na nagraniu widać samochód osobowy zaparkowany na ścieżce rowerowej. Stało przy nim dwóch mężczyzn. Kiedy pan Aleksander przejechał obok, powiedział do nich: "idźcie stąd". Dwie minuty później widać samochód, który gwałtowanie zawrócił i wjechał na ścieżkę rowerową, wprost na pana Aleksandra. Jak twierdzi, był to ten sam mężczyzna, któremu wcześniej zwrócił uwagę.

Chce zgłosić sprawę policji

- Uprawiam sport, także jeżdżę często rowerem, więc zamontowałem na nim kamerkę, by mieć dowód w razie jakiegoś wypadku czy innego nieprzewidzianego zdarzenia. Dotychczas kamerka nie okazywała się zbyt przydatna, aż do 19 sierpnia, do godziny 17, bo wtedy też doszło do tej sytuacji - mówi.