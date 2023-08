Ewakuacja kilkuset osób z aquaparku. Doszło do silnego zadymienia

Do zdarzenia doszło przed godziną 14 w aquaparku w Redzie. Jak poinformował TVN24 st. kpt. Mirosław Kuraś z KP PSP Wejherowo, zgłoszenie dotyczyło zadymienia w budynku aquaparku. - Klienci usłyszeli komunikat o kierowaniu się do wyjścia - nie musieli wybiegać bez ubrań, mogli zabrać swoje rzeczy. Pracownicy przeszli do pobliskich budynków i odleglejszych pomieszczeń. Strażacy sprawdzili budynek, a zarządca będzie przeprowadzał naprawę we własnym zakresie - przekazał strażak.