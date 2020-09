"Recepty wypisywane były na osoby, do których nigdy nie trafiały. Wyłudzone leki sprzedawali w Polsce i za granicą"

- Z ustaleń śledztwa wynika, że wystawiano recepty na leki, które objęte były kwotą refundacji zgodnie z "Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków" – informuje nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP. - Recepty wypisywane były na osoby, którym nie przysługiwały i tak naprawdę nigdy do nich nie trafiły. Następnie na podstawie tych recept wykupowano leki w aptekach na terenie całego kraju. Wprowadzano w ten sposób w błąd przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia co do zasadności i konieczności powyższych refundacji, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie blisko 11 milionów złotych. Leki były sprzedawane na terenie kraju oraz poza jego granicami.