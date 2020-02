Jedną obrączkę wrzucił do morza, drugą nosił do śmierci. Jak generał Haller 100 lat temu zaślubił Polsce morze

Padał zimny deszcz. Mimo to na wybrzeżu roiło się od ludzi. W końcu – jak mówili Kaszubi – "tak Bóg zawsze błogosławi rybakom, jak wyjeżdżają na dobre połowy". Był to więc dobry znak. Małe Wanda i Stefania powitały generała w mieście. Później wszyscy udali się na plażę. Tam generał Józef Haller wrzucił w fale pierścień. Sto lat po tych wydarzeniach jest to największy symbol odzyskania przez Polskę części Pomorza i dostępu do morza.