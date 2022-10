Przyjmują wnioski na dodatki do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel. W Szczecinie na razie niewielkie zainteresowanie

Ruszyło przyjmowanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie ogrzewania innymi paliwami niż węgiel, jak drewno, pellet, skroplony gaz LPG czy olej opałowy. W Szczecinie - do poniedziałku - złożono 492 wnioski. - Wniosków o dodatek węglowy wpływało 900 dziennie - mówi nam jeden z urzędników. Przypominamy, jak można złożyć wniosek.

Maciej Homis, rzecznik szczecińskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przekazał nam w poniedziałek, że wpłynęły do nich 492 wnioski o dodatki na ogrzewanie domów innymi paliwami niż węgiel. - Wiadomo, że pieców na węgiel jest więcej, ale to i tak mniej niż zakładaliśmy. Wniosków o dodatek węglowy wpływało 900 dziennie - przybliża nam Homis.

Urzędnicy nie wiedzą, co może być tego przyczyną, bo oba wnioski - ten o węgiel i ten o inne paliwa - składa się tak samo. Możliwe jednak, że osoby uprawnione jeszcze tego nie zrobiły, bo taka możliwość pojawiła się niedawno, a składanie wniosku przez internet jest dużo bardziej skomplikowane niż przyniesienie go osobiście do urzędu.

Kwota zależy od paliwa

Dodatek przysługuje osobom, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowanym, skroplonym gazem LPG i olejem opałowym. W zależności od paliwa przewidziano różne kwoty dopłaty.

I tak możemy otrzymać 3000 złotych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, ale z wyłączeniem drewna kawałkowego. 2000 złotych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. 1000 złotych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym. 500 złotych, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatek nie przysługuje osobom podłączonym do sieci dystrybuującej gaz ziemny. Warto również pamiętać, że na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek, więc jeśli pod wskazanym adresem mieszkają dwie lub więcej rodzin, to pieniądze otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Albo osobiście, albo droga przez mękę

Wnioski można składać do 30 listopada. Można to zrobić osobiście w odpowiednim urzędzie - w Szczecinie to na przykład Szczecińskie Centrum Świadczeń. Wniosek można ściągnąć i wypełnić wcześniej.

Drugim sposobem - bardziej skomplikowanym - jest skorzystanie z platformy ePUAP. Po pierwsze, trzeba odnaleźć właściwą instytucję, która zajmuje się wypłatą dodatku zgodnie z naszym miejscem zamieszkania. Po drugie, trzeba wypełnić wniosek do tej instytucji, a następnie podpisać go używając profilu zaufanego. Brak podpisu będzie oznaczał, że nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kolejnym krokiem jest wysłanie podpisanego w powyższy sposób wniosku przez portal ePUAP. By to zrobić należy wybrać z katalogu spraw: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", podać MOPS albo GOPS, który rozpatrzy nasz wniosek i wysłać pismo dołączając do niego wniosek i całość opatrując profilem zaufanym.

Dodatki mają być wypłacane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy.

