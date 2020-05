Samochód uderzył w drzewo. Jedno dziecko nie żyje, drugie trafiło do szpitala

W pobliżu miejscowości Przydargiń w Zachodniopomorskiem doszło do tragicznego wypadku. Samochód wjechał w drzewo. Na miejscu zginęło dziecko.

Rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie kapitan Tomasz Kubiak przekazał nam, że po godz. 15 w pobliżu miejscowości Przydargiń na drodze krajowej nr 11 w Zachodniopomorskiem doszło do tragicznego wypadku.

Według informacji świadków wypadku, do których dotarliśmy, zmarłe dziecko miało około 10 lat. Drugie poszkodowane dziecko to niemowlę. Jak podaje Kubiak, dwie dorosłe osoby wciąż są nieprzytomne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala.