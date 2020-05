Bez prawa jazdy, kradzionym autem uciekał przed policją. Pościg był "spektakularny"

Taranem w inne auta

- Pomimo wydawanych przez funkcjonariuszy sygnałów do zatrzymania się kierujący jednak zbagatelizował polecenia mundurowych i zaczął uciekać – przekazała mediom policja w oficjalnym komunikacie.

"Jak ktoś ucieka, to ma powód albo jest świrem. Takiego gościa trzeba szybko wyeliminować"

"Jak ktoś ucieka, to ma powód albo jest świrem. Takiego gościa trzeba szybko wyeliminować" Opowiadają policjanci z łódzkiej grupy "Speed".

Pościg zakończył się dopiero 8 kilometrów dalej – na osiedlu Słonecznym. Kierowca, co widać na monitoringu, do którego dotarliśmy, na ulicy Struga w pobliżu kościoła próbuje zawrócić, by zgubić pościg. Gdy zauważa, że nie uda mu się wykręcić, próbuje staranować auto stojące mu na drodze.