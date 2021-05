Szukają bursztynu na przekopie Mierzei Wiślanej. "Wejście na teren budowy jest zabronione"

W związku z przekopem Mierzei Wiślanej wydobywany jest piasek z dna kanału, a to przyciąga poszukiwaczy bursztynu. Przedstawicielka wykonawcy prac przypomina, że wejście na teren budowy jest zabronione dla nieuprawnionych osób. - Budowa jest monitorowana i monitoring zostanie przekazany służbom, by osoby, które złamały prawo mogły być zidentyfikowane - mówi.

Przekop Mierzei Wiślanej

Nowy odcinek drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga ma mieć w sumie blisko 23 kilometry, z czego ok. 2,5 kilometra stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił w kwietniu, że zgodnie z harmonogramem za dwa lata na Zalew Wiślany i do Elbląga będą mogły wpływać statki o głębokości zanurzenia do 4,5 metra, szerokości do 20 metrów i o długości do 100 metrów. Podkreślił, że przekop Mierzei Wiślanej będzie motorem rozwoju gospodarczego całego regionu.