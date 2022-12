Tata, dziadek i wujek Zosi przebrali się za Mikołajów. Zbierają pieniądze na "najdroższy lek świata"

Bez leku umierają

SMA – rdzeniowy zanik mięśni - to choroba, która prowadzi do śmierci. Jak mówi sam tata dziewczynki, "dzieci chore na najcięższą postać tej choroby stopniowo tracą zdolność ruchu, połykania, mówienia, a potem oddychania. Bez leczenia po prostu umierają".

Brakuje 2,5 miliona

– Potrzebujemy Waszej pomocy. Nie wrócę do domu bez leku dla córki. Będziemy iść pieszo, prosząc każdego o pomoc, dopóki pasek zbiórki się nie zazieleni. Chciałbym wrócić do Zosi w Wigilię – prosi pan Tomasz.

Czym jest SMA?

SMA (ang. spinal muscular atrophy) to choroba uwarunkowana genetycznie, wywołana mutacją w genie SMN1, w wyniku której u pacjentów produkowane są niewystarczające ilości białka SMN, niezbędnego do przeżycia neuronów ruchowych. W efekcie dochodzi do stopniowego zaniku i osłabienia mięśni, a w konsekwencji również paraliżu mięśni szkieletowych i oddechowych. Bez właściwego leczenia choroba może doprowadzić do śmierci z powodu niewydolności oddechowej jeszcze przed ukończeniem przez dziecko drugiego roku życia.