Miał porwać matkę z dzieckiem, a potem zniknąć w lesie. Policja szuka 24-latka

24-latek poszukiwany jest w związku z poważnymi zarzutami – pozbawienia wolności oraz kierowania gróźb karalnych wobec swojej byłej partnerki. Działał także w warunkach recydywy – sąd skazał go niedawno za podobne porwanie, do którego doszło w ubiegłym roku.

Policja prosi o informacje i jednocześnie ostrzega, że za pomoc lub ukrywanie sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Telefon do mamy

Do ostatniego porwania - jak informuje policja - doszło w ubiegłym tygodniu w Gołębiewku w Pomorskiem. 24-latek miał wciągnąć siłą do pojazdu 25-letnią kobietę i ich wspólne 3-letnie dziecko. Wszystko działo się w środku dnia i w centrum miejscowości.

Kobiecie udało się zadzwonić do swojej matki, w taki sposób, że porywacz tego nie zauważył. Ta domyśliła się, co się stało i poinformowała służby.

W poszukiwania zaangażowały się patrole w całym powiecie, zorganizowano blokady. W akcję włączył się także policyjny śmigłowiec. Osaczony mężczyzna, jak informuje lokalny portal kociewiak.pl, pozwolił opuścić kobiecie i dziecku pojazd, gdy zorientował się, że został namierzony. Sam po kilku kilometrach porzucił samochód i pieszo uciekł do lasu. Po tym ślad po nim zaginął.

Wersję wydarzeń potwierdza Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która nadzoruje sprawę. – To nie był pierwszy raz, gdy ten mężczyzna dopuścił się porwania – informuje nas Wawryniuk.

Porwanie po wyroku

Mężczyzna usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia za uprowadzenie swojego starszego 5-letniego synka z podwórza domu, w którym mieszka jego była partnerka. Doszło do tego w sierpniu ubiegłego roku. Jak ustalili śledczy, był wtedy pod wpływem narkotyków.

Wawryniuk informuje nas, że wcześniej – do ogłoszenia wyroku – jednym ze środków zapobiegawczych nałożonych na mężczyznę był zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. W momencie skazania 24-latka przestał on obowiązywać, a mężczyzna powinien odbywać wyrok.