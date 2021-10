Pierwszy raz skakała ze spadochronem. Wylądowała na dachu budynku

czytaj dalej

Akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino ma wzrosnąć o 10 procent w 2022 roku i co roku o 5 procent do 2027 roku. Podwyżka ma dotyczyć też papierosów - wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. W ocenie skutków regulacji rząd podał, że w ciągu 10 lat dzięki zmianom do budżetu trafi ponad 100 miliardów złotych.