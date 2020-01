Blokady w polskich portach przez zakaz połowu dorsza

Porty rybackie w całej Polsce były blokowane przez rybaków i armatorów rybołówstwa morskiego. Wszystko przez unijną dyrektywę, która od stycznia 2020 roku zakazuje połowu dorsza we wschodniej części Bałtyku. Właściciele kutrów chcą wsparcia finansowego od państwa. - Jesteśmy na krawędzi bankructwa - mówią protestujący.

- Jeżeli nie uzyskamy rekompensat za brak połowów, to jest to początek wszelkich protestów i wkrótce wybieramy się do Brukseli, o ile nie będzie dalszego odzewu - zapowiada Jurand Piotrowski, organizator protestu w Darłowie i właściciel firmy przetwórstwa rybnego.