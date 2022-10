Problemy na gdańskim lotnisku. "Wiemy, że od 2.00 do 6.00 nie będzie obsługi naprowadzania samolotów"

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński odniósł się do sprawy posła Przemysława Czarneckiego, który w nocy z czwartku na piątek trafił na izbę wytrzeźwień. Prezes PiS powiedział, że pewien młody poseł "nie dał rady" i już "wisi", czyli został zawieszony w prawach członka partii. - Nie twierdzę, że jesteśmy partią aniołów, też się różne rzeczy mogą zdarzyć. Tylko my z góry zakładamy, że będziemy na to ostro reagować i ostro na to reagujemy - dodał.