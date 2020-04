Policjanci weszli jednocześnie do kilku domów. Po chwili podejrzani leżeli zakuci w kajdanki

Trzeciego lutego tego roku około godz. 2 w nocy na stację paliw w Piotrkowie Kujawskim (Kujawsko-Pomorskie) próbowało wedrzeć się kilka osób. Gdy sprawcy zorientowali się, że drzwi są zamknięte, jeden z nich kopnął w nie z całej siły, a następnie oddał do nich strzał z broni palnej. Szyba się uszkodziła, ale nie rozsypała. Zniechęceni bandyci uciekli.

Weszli z drzwiami, a ci nie pisnęli

- Wtedy do pracy nad wykryciem sprawców włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. To właśnie oni wpadli na trop osób podejrzanych o to przestępstwo – relacjonuje młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji.