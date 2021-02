Prawie 70 procent losowo zbadanych próbek to wariant brytyjski koronawirusa

- W 16 z tych próbek potwierdzono obecność brytyjskiej mutacji wirusa , jedna próbka jest niepewna, co daje 70 procent obecności brytyjskiej odmiany koronawirusa w badanych próbkach – poinformował warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko, dodając, że "jest to bardzo smutna i wielce niepokojąca dana".

"Odpowiada za liczbę zakażeń"

We wtorek potwierdzono tam kolejne 725 nowych zakażeń. W powiecie olsztyńskim pozytywny był ostatniej doby niemal co drugi wymaz.

Szef warmińsko-mazurskiego sanepidu dodał, że 24 próbki przebadanie w kierunku wariantu koronawirusa to zbyt mało, by uogólniać wyniki badania na wszystkie próbki. - Ale zdecydowanie jest to niepokojąca przesłanka i będziemy mapować region, by badać kolejne próbki – zapowiedział Dzisko.