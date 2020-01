"Katuje kota metalową pałką, nagrywa go koleżanka". Kobieta zatrzymana, policja szuka sprawcy

- W poniedziałek o godz. 21.55 otrzymaliśmy telefon z informacją, że mieszkaniec Prabut znęca się nad kotem. Zgłaszająca poinformowała nas, że na portalu społecznościowym pojawiło się nagranie, na którym widać jak młody mężczyzna katuje zwierzę. Funkcjonariusze zabezpieczyli film. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy, przesłuchani zostaną świadkowie - powiedziała sierż. sztab. Filar.

Nagranie opublikował we wtorek w mediach społecznościowych Konrad Kuźmiński, prezes Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.

Kobieta, która miała nagrywać sytuację to 19-latka.

- Stawiła się rano w komisariacie policji w Prabutach. Została przesłuchana, a następnie zatrzymana. Nadal trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy - powiedziała w środę Filar.

"Kot, według koleżanki sadysty, nie przeżył"

Klaudia Cz. to była partnerka mężczyzny, który miał skatować kota. Przed zgłoszeniem się na policję wydała oświadczenie na Facebooku, w którym próbuje się usprawiedliwić. Kobieta tłumaczy, że została zmuszona do nagrywania filmiku.

"Bałam się zareagować mimo łez w oczach, bałam się, że mi coś zrobi (...). Od 5 miesięcy gryzło mnie sumienie i w końcu stanęłam na odwagę i poprosiłam koleżankę o pomoc, co mam zrobić z nagraniem, bo nie mogłam znieść bólu, który czułam (...), on rozkazywał mi, traktował okropnie i bałam się strasznie ujawnić, co zrobił" - napisała Cz.