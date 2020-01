"Katuje kota metalową pałką, nagrywa go koleżanka". Podejrzani o okrutne znęcanie się nie trafią do aresztu

On miał kilkanaście razy uderzać kota metalowym prętem, ona to nagrywać. Po tym jak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt zawiadomiło policję, mieszkańcy Prabut (Pomorskie) sami się zgłosili. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd uznał jednak, że nie ma podstaw, by para trafiła do aresztu.