Pięciolatka zadzwoniła na 112 i uratowała mamę. "Bohaterami są też rodzice"

Mama Lenki jest już w domu

Dziewczynka doskonale znała adres, pod jakim się znajduje, starając się jak najwyraźniej go wymówić. Podała również swoje dane, co pozwoliło na szybkie skierowanie odpowiedniej pomocy. Mundurowi, którzy przybyli na miejsce, zastali nieprzytomną kobietę leżącą na ziemi w łazience, która odzyskała świadomość dopiero po pomocy udzielonej przez ratowników medycznych wezwanych przez jej córeczkę.

Rola rodziców i dyspozytorki

- We właściwy, konkretny sposób przeprowadziła rozmowę z małym dzieckiem. To kwestia nabycia pewnych umiejętności w zależności od stażu pracy. Na pewno osoby początkujące mają większy z tym problem niż osoby, które odbyły takie rozmowy i miały szansę prowadzić resuscytację przez telefon. Potrafią w sposób spokojny i opanowany przekazać te informacje osobom, które powinny je wykonywać - zaznaczył Maciej Koperski.

Edukacja dzieci

I dodał: - Dużym wyzwaniem jest na pewno zapanowanie nad emocjami, zarówno swoimi jak i tego dziecka. Jako ratownicy staramy się też w należyty sposób uczyć, edukować i namawiać rodziców do tego, by nauczyli dziecko tego, gdzie dokładnie mieszka. To wszystko po to, by ułatwić dotarcie służbom medycznym.