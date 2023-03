Kokaina z Królestwa Niderlandów miała trafiać do Polski. Dwie osoby zatrzymane

Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych w związku z handlem narkotykami. Zdaniem śledczych sprowadzali kokainę z Królestwa Niderlandów do Polski, a do obrotu na terenie województwa pomorskiego miało trafić niemal sto kilogramów narkotyków i substancji psychotropowych. Łączna czarnorynkowa wartość wprowadzonych do obrotu środków to - jak szacują służby - blisko 6,5 miliona złotych.