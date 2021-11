Pomorze. Coraz więcej przypadków grypy, a szczepionek brak

W ostatnim tygodniu tylko na Pomorzu odnotowano niemal 19 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Lekarze podkreślają, że to groźna choroba, a sytuację mogłyby poprawić szczepienia. Niestety, szczepionek brakuje.

- Grypa zawsze była groźna. Jest właściwie najczęstszą chorobą zakaźną, jeśli chodzi o choroby wirusowe. W ubiegłym roku ta statystyka spadła na rzecz COVID-19. Natomiast w tej chwili widać, że ze względu na mniejsze stosowanie się do obostrzeń i noszenia maseczek, grypa znów zaczyna się wybijać – ocenia Jolanta Komarnicka, lekarz epidemiolog Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Gdańska apteka: szczepionek nie ma od miesiąca

Cztery miliony dawek

Na razie jednak wciąż ich nie ma. Szczyt zachorowań na grypę co roku obserwuje się późną jesienią i zimą.

W tym roku do Polski łącznie ma trafić blisko cztery miliony dawek szczepionek, z czego 1,36 mln trafi do aptek, 760 tysięcy będzie przeznaczone do zakładów opieki zdrowotnej, a pozostała część zostanie zakupiona przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych – informował niedawno Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Szczepionki, które zakupił rząd, będą przeznaczone dla osób, którym przysługuje darmowe szczepienie. Pozostałe będzie można kupić w aptekach i ośrodkach zdrowia.