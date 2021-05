Po ataku na 11-letnią dziewczynkę szukają mężczyzny. Policja wyznaczyła nagrodę

Policjanci wszystkich pionów, psy tropiące i śmigłowiec. W województwie pomorskim od środy trwają szeroko zakrojone poszukiwania 40-latka. Jak przekazała prokuratura, ma to związek z napadem na 11-letnią dziewczynkę. Funkcjonariusze publikują zdjęcia podejrzewanego mężczyzny i wyznaczają nagrodę pieniężną za pomoc w jego znalezieniu.

- Oficer dyżurny zdecydował o wojewódzkich działaniach blokadowych, do których zaangażowano policjantów wszystkich pionów. Policjanci ustalili już tożsamość poszukiwanego mężczyzny. Kilkudziesięciu policjantów sprawdza nadal wytypowane obszary. W poszukiwaniach biorą również udział policjanci z psami tropiącymi oraz policyjny śmigłowiec, który sprawdza teren – dodaje Stęplewski.

Policja publikuje zdjęcia i wyznacza nagrodę

- Jednocześnie zwracamy się do osób, które znają tego mężczyznę, mają wiedzę na temat tego zdarzenia lub mają informacje na temat jego miejsca pobytu o kontakt z policjantami. Z naszej strony zapewniamy anonimowość oraz to, że każda przekazana informacja zostanie przez nas sprawdzona – apeluje Stęplewski.

Z informacji, do których dotarły Radio Gdańsk i RMF FM, wynika, że 40-latek ma być wiązany z dwoma napaściami - na nastolatkę i dorosłą kobietę - do których doszło w powiatach malborskim i gdańskim ."Nieoficjalnie wiadomo, że poszukiwany mężczyzna miał najpierw zaatakować kobietę w Malborku. Ta, broniąc się, zraniła go w rękę. Później podejrzany przemieścił się w kierunku miejscowości Trutnowy. Tam zaatakował 11-latkę. Policja zna już tożsamość mężczyzny" – podało Radio Gdańsk.