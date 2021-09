Policjanci z Pomorza pokazują, jak kończy się brawura na drodze. "Młodość nie zwalnia z myślenia"

Narrator mówi chłodno, cynicznie i z dużą dawką czarnego humoru o tragicznym wypadku, w którym ginie 28-letni Damian - młody kierowca, który "jeździ szybko, ale bezpiecznie". Dwuminutowy klip przygotowany przez pomorską policję ma trafiać przede wszystkim do młodych ludzi. Dlatego bardzo różni się od innych kampanii społecznych apelujących o bezpieczną jazdę.

Nie jest pompatycznie, nie ma bombardowania odbiorcy liczbami, które mają budzić grozę. Jest za to czarny humor policjanta, który chce widzowi w ironiczny sposób "opowiedzieć historię". Tak zaczyna się klip przygotowany w ramach kampanii "Młodość nie zwalnia z myślenia". Policjant, który - na potrzeby klipu po pstryknięciu palcami zmienia swój mundur na czarną koszulę - informuje, że na pomorskich drogach ginie miesięcznie około ośmiu osób.

- Dla ciebie może to nie jest jakaś spektakularna liczba, ale ja mam ich za swoimi plecami - mówi do kamery. W kadrze pojawia się osiem osób. Policjant wybiera jedną z nich (pada właśnie na 28-letniego Damiana). Dowiadujemy się, że wskazany mężczyzna ma żonę i córkę. Dalszą część opowieści oglądamy już z perspektywy mężczyzny: widzimy jak wsiada do auta po pracy. Narrator opowiada, że Damian jeździ "szybko, ale bezpiecznie".