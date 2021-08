Wielkie sprzątanie na koniec wakacji. "Porządki na plażach, ale i sygnał wysyłany do turystów"

W ramach akcji "Czysty Bałtyk" rozpoczęło się wielkie sprzątanie nadbałtyckich plaż. Wolontariusze będą zbierać śmieci przez dwa dni. - To jest sygnał wysyłany do turystów, że jeśli mamy takie piękne miejsca, w których spędzamy urlopy, to powinniśmy o nie dbać i je szanować. Dlatego chcemy zebrać te śmieci i pokazać, ile ich jest na koniec sezonu - mówi Kajetan Cyganik ze stowarzyszenia Czysta Polska.

W ramach pierwszej edycji akcji "Czysty Bałtyk" w piątek rozpoczęło się sprzątanie plaż Półwyspu Helskiego. W sobotę z kolei wolontariusze sprzątać będą w Trójmieście i okolicach. Członkowie stowarzyszenia Czysta Polska chcą tak pokazać, w jakim stanie zostawiliśmy nadmorskie plaże po urlopach. Jak mówią, są to "porządki na plażach i w świadomości".

- To jest oczywiście akcja, która polega na zbieraniu śmieci, natomiast wiemy, że jednorazowo nie rozwiążemy problemu. To jest bardziej sygnał wysyłany do turystów, że jeśli mamy takie piękne miejsca, w których spędzamy urlopy, to powinniśmy również o nie dbać i je szanować. Dlatego chcemy zebrać te śmieci, pokazać ile ich jest na koniec sezonu i uświadomić samym sobie, że nie powinniśmy się tak zachowywać - mówi Kajetan Cyganik.

Sprzątanie plaży we Władysławowie TVN24

"Jeżeli przyjeżdżamy na wakacje, to zostawiajmy porządek wokół siebie"

Ambasadorem akcji "Czysty Bałtyk" jest Robert Korzeniowski, który także z workiem w rękach ruszył sprzątać plażę we Władysławowie.

- Jestem na terenach, na których bywałem kiedyś jako zawodnik, czasami zdarzało mi się tutaj plażować. Worek na razie jest pusty, ale wiem, że roboty jest bardzo dużo - mówi Korzeniowski. - Myślę, że my, sportowcy, mamy taki obowiązek, żeby Polskę czyścić, opiekować się nią, występować za nią, ale przede wszystkim edukować. Bo ile zbierzemy, tyle zbierzemy, natomiast fajnie będzie, jeżeli ludzie zwrócą na to uwagę, że jeżeli przyjeżdżamy na wakacje, to zostawiamy porządek wokół siebie - dodaje.

Lekkoatleta przyznaje, że chciałby, aby każdy mógł uprawiać sport w "czystym otoczeniu". - Wybranie się na bieganie po plaży boso może się wiązać też z pewnym ryzykiem, związanym z tym, co na tej plaż jest pozostawione - dodaje.

W sprzątaniu plaż może pomóc każdy. Wystarczy podejść do jednego z punktów rejestracyjnych (listę w mediach społecznościowych opublikowało stowarzyszenie Czysta Polska) i się zapisać.

Punkty rejestracyjne

Autor:MAK/gp

Źródło: TVN24