Policjant spadł podczas ćwiczeń z wysokości drugiego piętra. Koledzy apelują o krew dla niego

Chciał zostać antyterrorystą

Jak udało nam się dowiedzieć, poszkodowany policjant to sierż. Paweł W. Był on kandydatem do pracy w pododdziale antyterrorystycznym. Brał w poniedziałek udział w ćwiczeniach AT, które między innymi polegały na wspinaniu się po drabinie linowej w pełnym rynsztunku. W pewnym momencie mężczyzna spadł na ziemię z wysokości około II piętra.