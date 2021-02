Gdy we wrześniu 2017 roku 70-letni wówczas Aleksander Doba wrócił do rodzinnych Polic ze swojej największej wyprawy – trzeciego przepłynięcia kajakiem Atlantyku – przywitały go tłumy mieszkańców. Cieszył się wówczas, że jest w domu, gdzie czekało na niego ulubione danie przygotowane przez żonę Gabrielę – schabowy.

Człowiek z Polic

- Jestem w szoku. Odszedł człowiek wielkiego formatu. Rozsławił Police na cały świat – burmistrz nie kryje żalu. Podkreśla też, że to nie jedyne, co Doba zrobił dla regionu. - Spotykał się z mieszkańcami, ze szkołami, angażował się w wiele pomysłów związanych z Policami – opowiada.

Gdy Doba skończył 72 lata, zdecydował się wystartować w wyborach do sejmiku województwa zachodniopomorskiego z list Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Zdobył 9,2 tysiąca głosów, co zapewniło mu mandat i najlepszy wynik wśród bezpartyjnych kandydatów, choć startował dopiero z trzeciego miejsca na liście w okręgu nr 1 na Pomorzu Zachodnim (Szczecin i powiat policki).

Co ciekaw jego hasłem wyborczym było: niczego nie obiecuję. To właśnie tę szczerość, ale jednocześnie niespożytą energię docenili wyborcy.

- Przetrwałem sztorm 10 w skali Beauforta, a teraz chcę zrobić trochę coś innego, podziałać bardziej na rzecz naszego regionu. Powtórzę jednak to, co mówiłem jeszcze przed wyborami: obiecuję, że nic nie będę obiecywał – komentował wtedy podróżnik. Zastrzegał jednocześnie, że będzie pilnie słuchał mieszkańców całego regionu.

Rezygnacja

Podczas uroczystości w 2017 roku witającemu go tłumowi Doba obwieścił, że to jego ostatnia tak ekstremalna wyprawa. – Mówi się: do trzech razy sztuka. To trzecia wyprawa, zamknąłem tą pętlę. Mam na razie dosyć – powiedział podróżnik. Obietnicy nie dotrzymał.