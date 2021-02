Waży 888 ton, mierzy 96 metrów. "Największe i najcięższe urządzenie" przewieziono nocą

W nocy na plac budowy inwestycji "Polimery Police" wjechał nietypowy pojazd, a na nim 96-metrowa kolumna. To splitter, który ma służyć do uzyskiwania propylenu o czystości 99,6 procent. - To urządzenie jest największe i najcięższe, jakie zostało przetransportowane do portu w Policach - wyjaśniał Andrzej Łuc, prezes zarządu portu. Transport trwał 4 godziny, zorganizowano go w nocy.